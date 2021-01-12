Мадрид, , 17:19 — REGNUM В двух провинциях Испании в ночь на 12 января температура воздуха опускалась ниже отметки минус 25 градусов по шкале Цельсия, сообщает 12 января El Pais.

В частности, рекордные морозы отмечены в провинциях Теруэль и Гвадалахара. При этом в центральной Испании прошел сильнейший за последние 50 лет снегопад. В Мадриде толщина снежного покрова превысила 50 см.

По мнению синоптиков, небывалые морозы вызваны приходом холодного шторма «Филомена».

Похолодание отмечается даже в районах, где теплая погода сохраняется и зимой

Читайте ранее в этом сюжете: Общественный транспорт Подмосковья подготовили к работе в морозы