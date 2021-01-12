Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга по второму номеру сложности пожарные тушат здание бизнес-центра. Масштабы пожара и сведения о пострадавших уточняются. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в административном здании на улике Академика Павлова, 14/2, поступило на пульт дежурного около 16:22 мск во вторник. Из трехэтажного административного здания размером в плане 60×80 метров на момент прибытия первого подразделения в 16:26 шёл дым.

«В 16:34 подтвержден повышенный ранг пожара №2. Производится разведка. Принадлежность объекта и площадь горения уточняются», — пояснили в ведомстве.

Затем стало известно, что в здании на первом этаже горит обстановка на площади 50 кв метров.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К тушению от МЧС привлечены 15 единиц техники и 70 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Отметим, по данным открытых источников, в этом административном здании располагаются юридическая и аудиторская компании, а также крупная организация, которая занимается разработкой и внедрением комплексных решений в области обеспечения безопасности.