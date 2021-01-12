Воронеж, , 17:05 — REGNUM Один из двух пострадавших в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Воронежской области скончался в больнице.

«Один пациент скончался, второй выздоравливает и готовится к выписке», — цитирует Интерфакс представителя департамента здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Рамонском районе Воронежской области 23 декабря. В результате пострадали два человека. По факту аварии СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.