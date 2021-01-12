Воронеж, , 16:46 — REGNUM Частный самолёт, летевший из Дубая (ОАЭ), с трещиной в лобовом стекле приземлился в Воронеже, об этом сообщает 12 января «Моё!».

Самолёт летел в Воронеж и совершил посадку в аэропорту назначения. Приземление прошло штатно. По предварительной информации, на борту самолёта находились семь пассажиров и трое членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января самолёт компании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, потерпел крушение между островами Ланканг и Лаки в Яванском море через несколько минут после взлёта. На его борту находилось 62 человека.