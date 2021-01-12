Бабаюртовский район, Дагестан, , 16:41 — REGNUM В Дагестане 12 января утром произошли аварийные отключения электроснабжения. Без света остались жители четырех районов. Общее число проживающих в отключенных от света домах составляет около 49 тыс. человек, сообщили 12 января в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Причиной вывода из строя оборудования стало налипание мокрого снега на проводах.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах (около 48 900 человек)», — сообщили в энергокомпании.

В двух районах — Бабаюртовском и Буйнакском — была полностью восстановлена подача электроэнергии уже к 14:00. Сотрудникам «Дагэнерго» удалось возобновить энергоснабжение порядка 50% жителей части Кизлярского, Тарумовского районов.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются. В них участвуют 52 аварийно-ремонтные бригады из 162 специалистов, применяется 56 единиц спецтехники. Работы проводятся в сложных метеоусловиях из-за снегопада и шквалистого ветра.