Стокгольм, , 20:51 — REGNUM С 8 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 234 случая. Такие данные 12 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 9 667 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 506 866 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 17 395 человек.

По состоянию на 12 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 372 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 434 пациента.

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