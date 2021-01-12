Казань, , 16:39 — REGNUM В Татарии в республиканскую клиническую больницу с 31 декабря 2020 года по 11 января с травмами различной степени тяжести обратились 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В том числе, 17 человек получили травмы, катаясь на коньках, 13 — после катания с горок, еще трое травмировались на горнолыжных трассах. По сравнению с прошлым годом число пострадавших увеличилось, так как в 2020 зима была сырая и теплая. В текущем году в праздничные дни погода располагала к катанию. Чаще всего среди травм встречались вывихи, растяжения, переломы ног и рук.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, которая каталась с горки. Инцидент произошел еще 31 декабря в Елабужском районе в парке «Нижняя Кама».

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С различными травмами за первую неделю 2021 года в детскую республиканскую клиническую больницу доставили 30 несовершеннолетних, которые катались на ледянках и тюбингах.

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