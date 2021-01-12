Ярославль, , 16:06 — REGNUM Из-за аномальных морозов в Ярославской области введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Зима в Ярославле Yarregion.ru

Повышенная готовность касается работы коммунальных служб, глав муниципальных образований и профильных департаментов правительства области.

«В морозы многократно возрастает вероятность различных чрезвычайных происшествий. Необходимо обеспечить оперативное реагирование — многое зависит от того, как быстро мы можем справиться с ситуацией. Важно, чтобы работа велась слаженно и бесперебойно», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Количество аварийных бригад в районах области увеличено с 240 до 260, в них работают 1362 человека. Для оперативного реагирования предусмотрена 1181 единица техники и специального оборудования.

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