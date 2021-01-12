Элиста, , 16:01 — REGNUM В 2020 году в Республике Калмыкия зарегистрировано 2 тыс. 867 преступлений. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

На уровень преступности в регионе влияние оказал рост числа злодеяний с использованием IT-технологий, несмотря на то, что с гражданами проводится разъяснительная работа.

«Особую обеспокоенность вызывает значительный рост фактов дистанционного (с использованием сотовой телефонной связи и различных интернет-приложений) хищения денежных средств жителей республики, во многом обусловленный излишней доверчивостью граждан», — уточнили в ведомстве.

Однако в ряде районов Калмыкии отмечается динамика снижения преступности. Заметно сократились экологическая преступность, а также число краж сельскохозяйственных животных и преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.