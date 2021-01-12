Джакарта, , 15:51 — REGNUM Председатель национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Тьяхджоно заявил, что потребуется от двух до пяти дней, чтобы загрузить и исследовать данные найденного бортового самописца, сообщает CNN Indonesia.

После того как данные загрузят, следственная группа выяснит причину авиакатастрофы.

Известно, что водолазам удалось найти только один из двух чёрных ящиков самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в водах между островами Ланканг и Лаки.

Как сообщало ИА REGNUM, группа по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии установила личности трех жертв крушения самолета Sriwijaya Air.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии смогли идентифицировать трёх жертв авиакатастрофы