Новочебоксарск, Чувашия, 12 января 2021, 15:49 — REGNUM В чувашском моногороде Новочебоксарске жители в очередной раз жалуются на неприятный запах. Взятые 12 января пробы воздуха не выявили нарушение ПДК вредных веществ, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.
После жалоб горожан в органы власти и сообщения в соцсетях на неприятные запахи — в частности, на то, что якобы пахнет химикатами — были проведены лабораторные исследования проб воздуха.
В ГКЧС Чувашии подчёркивают, что «угроза жизни и здоровью населения отсутствует» и отмечают, что ситуация находится на контроле главы республики Олега Николаева.
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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в течение недели жители Новочебоксарска жаловались на неприятный запах. Кто-то высказывал мнение, что это несёт хлором, другие — что жжёной резиной. Неприятный запах фиксировали и отдыхающие в Заволжье. Тогда источник загрязнения воздуха не был найден.