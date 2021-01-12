Новочебоксарск, Чувашия, , 15:49 — REGNUM В чувашском моногороде Новочебоксарске жители в очередной раз жалуются на неприятный запах. Взятые 12 января пробы воздуха не выявили нарушение ПДК вредных веществ, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.

После жалоб горожан в органы власти и сообщения в соцсетях на неприятные запахи — в частности, на то, что якобы пахнет химикатами — были проведены лабораторные исследования проб воздуха.

«Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ (хлора, гидрохлорида, оксида углерода), в том числе взятых с утра 12 января, не выявлено. Установлен круглосуточный мониторинг замеров проб воздуха», — говорится в сообщении.

В ГКЧС Чувашии подчёркивают, что «угроза жизни и здоровью населения отсутствует» и отмечают, что ситуация находится на контроле главы республики Олега Николаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в течение недели жители Новочебоксарска жаловались на неприятный запах. Кто-то высказывал мнение, что это несёт хлором, другие — что жжёной резиной. Неприятный запах фиксировали и отдыхающие в Заволжье. Тогда источник загрязнения воздуха не был найден.