Тюмень, , 15:47 — REGNUM Тюменские дорожные полицейские спасли 50 вахтовиков, автобус с которыми сломался на на 331-м километре трассы Тюмень — Омск в 35-градусный мороз. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова «Тюменской линии».

Причиной остановки автобуса с вахтовиками поздним вечером 11 января 2021 года стал оборванный ремень генератора и севшие аккумуляторы. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Ишима. На место выехал наряд дорожно-патрульной службы.

Полицейские остановили на дороге «КАМАЗ» и с его помощью зарядили аккумуляторы автобуса. Затем пассажирский транспорт сопроводили до кафе в селе Абатское, где вахтовиков разместили в гостиницы.

«Сотрудники ГИБДД дали водителю координаты ремонтной службы и проконсультировали пассажиров, как проехать на поезде из Ишима до того, как перевозчик решит вопрос с автобусом «, — пояснила Анжела Борисова.

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Сёмина отметила, что на место остановки вахтовиков были направлены сотрудники спасательной службы, но их помощь не понадобилась.

«Так как жизни и здоровью людей ничего не угрожало, подразделениям был дан отбой и они вернулись на место постоянной дислокации», — сообщила Наталья Сёмина.