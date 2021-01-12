Караганда, Казахстан, , 15:43 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием тринадцати автомобилей произошло на трассе Нур-Султан — Темиртау, сообщили 12 января в пресс-службе компании «КазАвтоДор».

По предварительным данным, водитель КамАЗа не соблюдал скоростной режим, в результате чего врезался в автомобиль «Лада». Остальные автомобили столкнулись в попутном направлении. Отмечается, что в результате ДТП травмы получил один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Северо-Казахстанской, Кустанайской и Акмолинской областях Казахстана закрыли несколько участков автотрасс. Ограничения введены из-за сильного метели и плохой видимости на дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Казахстана закрыли трассы