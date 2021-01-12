Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM На южном въезде в Ростов-на-Дону произошло смертельное ДТП, которое мог спровоцировать полицейский. Сотрудник правоохранительных органов, по предварительным данным, находился за рулём автомобиля Honda Civic, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с такси Skoda.

Авария произошла в ночь на 12 января в районе монумента «Тачанка» — на трассе между областным центром и Батайском. В результате столкновения иномарок погибли водитель такси и один из пассажиров Honda Civic. Ещё два человека получили травмы и были госпитализированы.

Как пишет газета «Батайское время» со ссылкой на региональное управление ГИБДД, за рулём Honda Civic находился сотрудник городского управления МВД России по Ростову-на-Дону.