Джакарта, , 15:29 — REGNUM Группа по идентификации жертв стихийных бедствий в Индонезии установила личности трех жертв крушения самолета Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что специалистам удалось идентифицировать второго пилота разбившегося в Индонезии лайнера.

Ранее в полиции Индонезии заявили, что специалистам удалось идентифицировать первую жертву крушения пассажирского лайнера, сравнив данные отпечатков пальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подтвердил, что совместная поисково-спасательная группа продолжит искать второй чёрный ящик разбившегося лайнера.

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