Улан-Батор, , 15:11 — REGNUM Произошедшее в монгольском аймаке Хубсугул 12 января землетрясение ощущалось в столице Монголии, но ни в аймаке, ни в Улан-Баторе пострадавших и разрушений нет, сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Монголии.

В сомоне Ханх, что находится на берегу озера Хубсугул, которое оказалось в эпицентре землетрясения, афтершоки продолжались до 09:10 по местному времени.

«Пока нет точной оценки экономического ущерба от землетрясения. Утром, в 5:30 в центре сомона сильно ощущалось землетрясение, произошедшее в Хочимын ам. Разбились окна некоторых домов. Жители, которые проживают на расстоянии 10 км от эпицентра землетрясения, вышли из домов и ждали на улице все утро. В здании администрации сомона пока нет возможности нормально работать, поскольку часто ощущаются толчки», — сообщил представитель администрации сомона Ханх.

По данным администрации сомона Ханх, 12 января по рекомендации губернатора аймака Хубсугул жители сомона не работают.

Как сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям, совместная рабочая группа, состоящая из чрезвычайной комиссии аймака и представителей соответствующих органов, работает на месте происшествия.