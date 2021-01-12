Джакарта, , 15:04 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подтвердил, что совместная поисково-спасательная группа продолжит искать второй чёрный ящик вместе с останками погибших и обломками самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara.

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«Операция не завершена», — заявил Хади Тьяхджанто, добавив, что поиск продолжится в месте, где был обнаружен регистратор полётных данных.

Обнаруженный в Индонезии чёрный ящик оказался регистратором полётных данных. Чёрный ящик состоит из двух компонентов. Помимо регистратора полетных данных, есть ещё и звукозаписывающее устройство, которое записывает разговоры пилотов в кабине.

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