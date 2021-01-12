Чебоксары, , 15:01 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии на федеральной трассе столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей, в результате погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла вечером 11 января на 656 км федеральной трассе М-7 «Волга» в Чебоксарском районе. Всего столкнулось семь транспортных средств.

По предварительным данным полиции, водитель DAF при перестроении не справился с управлением, столкнувшись с Lada X-Ray и касательно задев «КамАЗ». В министерстве также полагают, что от удара фуру вынесло на «встречку», где она столкнулась с Mercedes Benz и при съезде в кювет задела три припаркованные машины.

В результате ДТП скончался пассажир «Мерседеса» — 48-летний житель Марий Эл. Ещё три человека госпитализированы с различными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Цивильском районе Чувашии при столкновении двух транспортных средств были сбиты двое дорожных рабочих. Обоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

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