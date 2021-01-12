Йошкар-Ола, , 14:59 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» — 2 эпизода), ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем»), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» — 3 эпизода), ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой») в отношении 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, в период с января по июль 2020 года в Йошкар-Оле обвиняемый совершил нападения на шестерых женщин. Каждый раз у них похищались золотые украшения, мобильные телефоны, денежные средства. Некоторым потерпевшим наносились удары ножом, в отношении других использовался газовый баллончик. Совокупная сумма ущерба составила более 167 тыс. рублей.

При установлении личности обвиняемого на местах совершения преступлений были изъяты окурки и шапка. В ходе расследования провели восемь судебно-медицинских, шесть медико-криминалистических, четыре биологические, пять генетических, две трасологических, химическую и судебно-психиатрическую экспертизы.

Мужчина не признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Иркутской области.

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