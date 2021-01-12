Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM Следователи начали проверку по факту травмирования ребенка на спортивной площадке одной из школ Нижнего Новгорода в учебное время. Об этом сообщили в региональном следственном управлении сегодня, 12 января.

Инцидент произошел в учебном заведении, расположенном в Советском районе города.

По имеющейся информации, во время урока физкультуры ученик третьего класса сорвался с брусьев и упал на выступающие элементы фундамента турника, получив при этом перелом сразу четырех позвонков верхнего грудного отдела позвоночника.

Согласно одной из версий, несчастный случай мог произойти из-за несоответствия школьной спортплощадки нормам и требованиям по безопасности.