Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В ходе проверок точек продажи шаурмы в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности. Рейды организованы после трагедии, которая произошла в рождественскую ночь в микрорайоне Левенцовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 января.

Внеплановой проверке подверглись более 50 павильонов. Несколько точек продажи шаурмы закрылись до устранения выявленных нарушений.

ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 7 января загорелся павильон общественного питания, расположенный в микрорайоне Левенцовский. В результате пожара три человека получили ожоги и были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в больнице. Известно, что пожар вспыхнул в результате взрыва газового баллона.

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