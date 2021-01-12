Джакарта, , 14:35 — REGNUM Персонал военно-морской базы Баньюванги на острове Ява совершили совестную молитву по жертвам авиакатастрофы в Индонезии, сообщает Detik.

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Молитва по жертвам авиакатастрофы Sriwijaya Air была также обращена к семьям погибших, чтобы они обрели мужество и терпение в связи с трагедией.

Персонал военно-морской базы также вознесли молитвы военным вооруженных сил страны и офицерам, которые все еще искали жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air.

Известно, что Boeing 737−500 потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 62 человека, в том числе 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженный в Индонезии «чёрный ящик» оказался регистратором полётных данных.

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