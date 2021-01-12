, 14:30 — REGNUM Любовь к детям помогла пациентке перинатального центра в Иркутске Оксане Шеломенцевой не погибнуть от COVID-19. Как сообщают «Вести», у роженицы было поражено практически 100% легких.

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Всё началось с повышенной температуры на восьмом месяце беременности. После трёх дней безуспешной борьбы с температурой в 38 °C пациентка обратилась в больницу.

«Нарастала одышка, было тяжело, страшно. Страх подавляла как могла», — признается иркутянка Оксана Шеломенцева.

Доктора решили не тянуть и сделали кесарево сечение, поскольку из-за поражения легких мамы ребенок не получал в достаточном количестве кислород. На два долгих месяца разошлись пути матери и новорождённой.

Девочку (её назвали Лиза) сразу направили в Ивано-Матрёнинскую больницу, а Оксану подключили к аппарату ИВЛ.

По признанию заведующей отделением анестезиологии и реанимации №2 ИГПЦ Галины Шкандрий, на таких показателях люди не выживают.

«Это пациент, который поразил меня до глубины души. Когда ей было крайне тяжело, она всё равно говорила: «Нет, я справлюсь, мне надо к детям», — вспоминает Галина Шкандрий.

В реанимации Оксана пробыла 51 день. Когда выходила из медикаментозного сна, врачи показывали ей фото и видео дочери.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 12 января число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1478 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки.

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