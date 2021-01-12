Ярославль, , 14:25 — REGNUM Ярославский областной суд 12 января продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Ринат Бадаев в зале суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM экс-чиновник обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере. Ринат Бадаев был задержан правоохранителями чуть менее года назад, 16 января 2020 года. С тех пор он остается в следственном изоляторе.

Сегодня Ярославский областной суд продлил срок содержания бывшего зама мэра Ярославля под стражей на три месяца, до 15 апреля 2021 года.

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