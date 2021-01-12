Каракол, Киргизия, , 14:17 — REGNUM На горнолыжной базе Каракол погиб 12-летний мальчик из Казахстана. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Иссык-Кульской области Киргизии сегодня, 12 января.

По имеющейся информации, ребенок врезался в дерево во время катания на лыжах на одной из трасс Каракольской базы. От полученных травм юный казахстанец скончался.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. Тело ребенка доставят в областную больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.