Чебоксары, , 14:08 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии сегодня, 12 января, при столкновении двух транспортных средств были сбиты двое дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла около 10 часов. По предварительным данным полиции, 21-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, а затем сбил двух на дорожных рабочих. Обоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В МВД по Чувашии выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 10 января 2021 года на федеральной трассе в Козловском районе. В результате столкновения четырёх транспортных средств погибли четыре человека, в том числе две девочки. Ещё три человека, включая ребёнка, получили различные травмы.

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