Джакарта, , 14:08 — REGNUM Обнаруженный в Индонезии «чёрный ящик» оказался регистратором полётных данных, сообщает Detik.

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Информацию подтвердил министр транспорта страны Буди Карья Сумади в ходе пресс-конференции в Джакарте 12 января 2021 года.

Известно, что «чёрный ящик» состоит из двух компонентов. Помимо регистратора полетных данных, есть ещё и звукозаписывающее устройство, которое записывает данные о разговоре пилота в кабине.

Напомним, бортовой самописец самолета Sriwijaya Air был обнаружен около островов Лаки и Ланканг в Яванском море.

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