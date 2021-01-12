Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Сотрудники МЧС быстро приехали на вызов и начали эвакуировать людей из многоэтажного дома в Екатеринбурге, где произошел пожар. Об этом журналистам рассказал местный житель.

«Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели», — сообщил он РИА Новости.

По его словам, в квартире, где находился очаг возгорания, жила неблагополучная семья. Ранее в прокуратуре сообщили, что в этой квартире использовали горелки, также было обнаружено много окурков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 12 января в доме по улице Рассветной, на втором этаже. Информация о происшествии поступила в региональное управление МЧС России в 02:58 по местному времени. В 03:50 огонь удалось потушить, спустя ещё 16 минут пожар ликвидировали.

В результате погибли восемь человек, в том числе девочка 2013 года рождения. Тела погибших были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах. По данному факту возбуждено уголовное дело

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