Пекин, , 13:56 — REGNUM Более 300 спасателей принимают участие в поисково-спасательной операции на месте взрыва строящегося золотого рудника в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

В результате взрыва, прогремевшего в 14:00 по местному времени 10 января на золотом руднике в уезде Цися, 22 горняка оказались под завалами, сообщили в правительстве города Яньтай. Местные власти получили сообщение об инциденте лишь вечером 11 января.

Из-за повреждений систем коммуникаций, связь с горняками оказалась потеряна, поэтому спасатели не могут держать контакт с пропавшими без вести рабочими.

К 10:00 местного времени крупные буровые машины были установлены на месте. Бур достиг глубины более 360 метров. Спасатели занимаются разбором завалом и спасением горняков. Рудник принадлежит компании Shandong Wucailong Investment Co. Ltd.