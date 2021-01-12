Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Екатеринбурге одна из жительниц дома на улице Рассветной, 7, в момент пожара умоляла о помощи в соцсетях. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, женщина и её дочь жили на девятом этаже. Обе погибли. Гражданка писала, что находится с ребёнком взаперти и обе задыхаются от дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие были найдены на втором, пятом и девятом этажах. Всего пожар погубил восемь человек, в том числе семилетнюю девочку. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже ночью 12 января. Пожарные эвакуировали из здания 90 человек, в том числе девятерых детей.

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