Иваново, , 13:48 — REGNUM В Иваново Октябрьский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении женщины, которая не сообщила в органы власти о том, что её знакомый участвует в террористической организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

Уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении» было возбуждено в отношении жительницы Саратовской области 1995 года рождения. Как установлено она располагала информацией о том, что её знакомый участвует в деятельности одной из террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики, однако не сообщила об этом правоохранителям.

Женщина на суде признала вину. Суд принял решение назначить ей наказание в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.