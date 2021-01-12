Казань, , 14:32 — REGNUM В Татарии выясняют обстоятельства расчетов, согласно которым местная жительница должна оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму более 31 тыс. рублей. По заявлению первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по РТ Алексея Фролова, ведомство разберется в ошибочных начислениях, а заявительнице сделают перерасчет за ЖКУ.

Помимо этого, вопросы с начислением платы за отдельные виды коммунальных услуг возникли и у жителей Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. Так, семье, проживающей в столице республике, начислили за коммуналку 31 тыс. рублей. Определенная ошибка в начислении управляющей компании действительно есть, отметил представитель ведомства и заверил, что будет сделан соответствующий перерасчет. Причину возникновения такой ситуации рассмотрят совместно с жилищной инспекцией. Кто конкретно и по каким причинам совершил ошибку, выясним, заверил Фролов.

Республиканская прокуратура организовала проверку, во время которой и установят откуда взялся счет за двухкомнатную квартиру в Казани на сумму более 30 тыс. рублей. Информация об этом появилась в соцсетях. Горожанка пожаловалась за огромный счет за коммуналку за декабрь, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM в декабре 2020 года сообщало, жителям Саратова приходится часами стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги. Тогда им пришлось столкнуться с низким качеством обслуживания расчетного центра и стоять на улице в мороз.

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