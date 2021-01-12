Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM Сотрудники детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ оценили состояние пострадавшего от нападения собак 11-летнего ребёнка как крайне тяжёлое. У мальчика рваные раны головы, туловища, рук и ног.

«Состояние ребёнка при поступлении крайне тяжёлое, обусловленное тяжёлым травматическим, геморрагическим шоком. Пострадавшему экстренно начата противошоковая интенсивная терапия. Взят в операционную», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение ДРКБ.

В состав операционной бригады входит в том числе нейрохирург. Как отмечается, врачи борются за поддержание жизненно важных функций и восстановление повреждённых тканей.

Напомним, нападение произошло днём 12 января, когда мальчик возвращался из школы. С трудом его удалось отбить случайному прохожему. При этом за три недели до этого в том же микрорайоне свора собак растерзала 20-летнюю девушку.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с происшествием глава республики Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Народного хурала, на которой будет рассмотрен законопроект о повышении штрафов для владельцев цепных собак, отпускающих их на самовыгул. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело против чиновников администрации Улан-Удэ за халатность.

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