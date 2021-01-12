Пекин, , 13:43 — REGNUM Количество происшествий и инцидентов на шахтах в Китае сократилось в 2020 году, несмотря на значительный рост производства, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Всего за 2020 год в Китае имели место 434 инцидента на шахтах, что на 19,1% ниже, чем годом ранее. Они привели к гибели 573 человек, что, в свою очередь, ниже на 22%, если верить данным Национальной администрации безопасности шахт КНР.

Впервые с 1949 года количество крупных взрывов, вызванных шахтным газом за год в 2020 году, снизилось до нуля. В период с 2002 по 2019 годы, количество смертей в результате взрывов на шахтах составило почти треть от общего числа смертей на шахтах.

В общей сложности 312 инцидентов на не угольных шахтах имело место в 2020 году, что на 14,9% ниже в годовом исчислении. Они унесли жизни 348 человек, что на 16,9% ниже в годовом исчислении.