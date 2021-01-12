Норильск, Красноярский край, , 13:34 — REGNUM Еще одно уголовное дело — о халатности — по факту гибели трех человек в результате схода лавины в Норильске возбудили следователи СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по данным регионам.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела стало известно, что 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона, где сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах края лавиноопасная обстановка и указывались рекомендуемые превентивные меры для органов местного самоуправления.

Также отмечается, что в список данных мер были включены организация наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры уровня снега, через СМИ и интернет-ресурсы муниципального образования организовать информирование населения об угрозе и т.п.

«В этот же день составленный прогноз направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования города Норильска и получен оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы, который полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил», — также говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате данных халатных действий руководство города Норильска не было оповещено об опасности схода лавин и превентивные меры по предотвращению данной опасности не были предприняты, в результате чего погибли три человека.

«В настоящее время оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Норильска задержан, с его участием проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели людей на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска.