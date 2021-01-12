Новосибирск, , 13:32 — REGNUM В Новосибирске в 2020 году произошло 3040 пожаров. Это на 694 случая меньше, чем в 2019 году (всего — 3734). Такие данные приводит департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что выросло число пожаров в жилых домах: в 2020 году — 449, в 2019 году — 405. При этом в частном секторе их количество уменьшилось на 11 случаев (150 пожаров), а в многоквартирных домах увеличилось на 55 (299 возгораний).

В прошёдшем году на пожарах погибли 56 человек — на 17 случаев больше по сравнению с 2019 годом (44%). Количество людей, получивших травмы различной степени тяжести, — 127 (в 2019 году — 147).

Из-за неосторожного обращения с огнём в 2020 году произошло 2236 пожаров (74% от общего количества), в том числе 127 пожаров (4%) — при курении, погибли 35 человек.