Барнаул, , 13:30 — REGNUM Жителей Алтайского края вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает сегодня, 12 января, региональное ГУ МЧС РФ, 13 января в крае ожидается снег, по югу — метели.

Сила ветра при этом может достигать 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня опустится до — 25 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штурмовое предупреждение объявляли в алтайском крае также накануне, 11 января.

Читайте также: В Алтайском крае передано штормовое предупреждение