Ижевск, , 13:24 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном, особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») в отношении 42-летнего мужчины, который являлся якобы риэлтором. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что мужчина искал в Воткинске граждан, которые имели долги по оплате услуг ЖКХ, а также злоупотребляли алкоголем. Он предлагал помощь в продаже их квартир и обещал, что долги будут аннулированы за счёт продажи принадлежащего им жилья, и куплены новые квартиры.

Он убеждал оформить на него доверенность на право распоряжаться имуществом, после этого псевдо-риэлтор оформлял сделки по продаже жилья. Полученные за продажу квартир средства собственникам он не передавал, новое жилье не покупал.

По данным следствия, мужчина причастен к 14 фактам мошенничества, общий ущерб составил около 10 млн рублей.

«За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие праздничные дни жертвами мошенников, лишившихся средств дистанционным способом, стали 30 жителей Удмуртии. Совокупный ущерб составил 10,4 млн рублей. Причем 7,6 млн рублей потерял один мужчина, который пытался получить доход, участвуя в биржевых торгах.