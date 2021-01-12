Горно-Алтайск, , 13:06 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались двое жителей Горно-Алтайска 65 и 89 лет, у которых диагностировали коронавирусную пневмонию.

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"Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 164 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 156 — от COVID-19, восемь — от иных причин», — отметили в оперштабе.

Тем временем, за сутки выявлено 55 новых случаев заражения, в том числе у четырёх детей. Общее число подтверждённых случаев достигло 14 432. Из них к настоящему времени выздоровели 13 546 человек.