Пекин, , 12:46 — REGNUM Двадцать два горняка оказались под завалами шахты в результате взрыва на строящемся золотом руднике в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени 10 января на золотом руднике в поселке Сичэн близ города Цися, сообщил пресс-секретарь правительства города Яньтай. Правительство города Яньтай не получало сообщений об инциденте вплоть до 20:48 по местному времени 11 января.

Из-за повреждения сигнальной системы связи в результате взрыва спасатели не имели возможности контактировать с оказавшимися под завалами рабочими.

Шахта принадлежит компании Shandong Wucailong Investment Co. Ltd., зарегистрированной в Цися. Все более число спасателей прибывают на место.