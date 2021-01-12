Иркутск, , 12:39 — REGNUM Незаконная вырубка деревьев на территории Киренского участкового лесничества Приангарья, выявленная ещё в марте 2020 года, вывела правоохранителей на след чиновников и их лесной «бизнес». Как сообщает сегодня, 11 января, ГУ МВД РФ по Иркутской области, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники УФСБ при участии спецподразделений Управления Росгвардии региона задержаны руководитель и ещё двое работников одного из территориальных госучреждений. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Следователи выяснили, что бизнесмен ввёл работников бригады в заблуждение, убедив их, что лес заготавливался на законных основаниях. Более того, оказалось, что предпринимателю в его противоправной деятельности покровительствовали должностные лица госучреждения, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли. Установлена причастность фигурантов к незаконной рубке свыше 7 тысяч кубометров древесины.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил 25 миллионов рублей. В рамках следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено 8 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, изъяты документы и компьютерная техника. Один из чиновников по ходатайству следствия судом заключён под стражу, ещё два должностных лица и предприниматель находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Наиболее известное уголовное дело, связанное с масштабными рубками, возбудили в 2019 году. Главным обвиняемым стал теперь уже экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Его арестовали за то, что он доподлинно знал о незаконности вырубки деревьев в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.

Читайте также: Приангарье вышло в лидеры по незаконным вырубкам леса в РФ