Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели женщины и несовершеннолетней девочки в квартирном пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, возгорание в трехкомнатной квартире в Невском районе Петербурга произошло утром 12 января. Во время тушения пожара спасатели обнаружили 40-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь. Пострадавшие были переданы врачам скорой помощи, но спасти их не удалось.

«По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, а причиной смерти погибших является отравление угарным газом», — уточнили в ведомстве.

По факту трагедии следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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