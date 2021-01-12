Джакарта, , 12:37 — REGNUM Все системы потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737−500 продолжали работать практически до падения воздушного судно в Яванское море. Об этом 12 января сообщил руководитель комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно.

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По его словам, согласно полученным данным, при снижении до высоты 250 футов (около 76 м) все системы лайнера подавали сигналы.

«Характерная деформация двигателей свидетельствует, что они продолжали работать до непосредственного падения в воду», — цитирует его портал Kompas.

Он добавил, что обломки Boeing были разбросаны на площади примерно 4 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2021 года самолет Sriwijaya Air потерпел крушение через четыре минуты после взлета. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они погибли. На основе спутниковой системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях на месте происшествия не было облачности или сильного дождя.

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