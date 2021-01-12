Москва, , 12:42 — REGNUM Мошенники пытаются обмануть российских граждан, предлагая купить в сети якобы вакцины против коронавируса. Такие случаи зафиксировала Лига безопасного интернета, сообщила 12 января директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

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Она отметила, что специалисты продолжают отслеживать в сети фейковые публикации об антикоронавирусной вакцине. С начала года выявили 1112 таких случаев.

«Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса», — сказала Мизулина ТАСС и добавила, что многие объявления мошенников блокируются интернет-платформами.

Так, в праздничные дни в сети выявили более 560 объявлений о продаже поддельных медицинских справок. Злоумышленники также предлагали купить вакцины против коронавируса, в том числе якобы произведённые компаниями Pfizer и Moderna.