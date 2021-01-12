Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали ребенка, который при невыясненных обстоятельствах упал из окна учебного заведения в Приморском районе города. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл около полудня во вторник на улице Савушкина, д. 111/2. Учащийся общеобразовательной школы №640 Приморского района по не установленным пока причинам выпал из окна четвертого этажа школьного здания.

«Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу», — уточнил собеседник агентства.

Как стало известно ИА REGNUM, травмы получил учащийся 6 класса — мальчик 2008 года рождения. На месте происшествия работает полиция.