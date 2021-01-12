Чита, , 12:03 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов завершил лечение в одном из COVID-моностационаров Читы. Судя по сообщению, опубликованному в Instagram, глава региона пошёл на поправку и продолжит лечение в домашних условиях.

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«Вирус серьезная вещь — сил много отнимает. Ощущения от него плохие. Поэтому постараюсь поберечь себя и своих родных и близких», — пообещал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы Александр Осипов был направлен 4 января 2021 года. Его состояние оценивалось, как средней степени тяжести.

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