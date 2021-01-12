Джакарта, , 12:03 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки подтвердили 10 047 новых случаев заражения, сообщает Kompas.

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Количество пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, достигло 846 765 человек.

Согласно полученным данным, с 11 по 12 января 2021 года в Индонезии побороть коронавирус смогли 7068 пациентов.

Данные также показывают, что за последние 24 часа от коронавируса в стране скончались 302 пациента. Это самое большое число смертей за день, зарегистрированных в Индонезии за время пандемии. Всего эпидемия унесла жизни 24 645 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президентский дворец в Индонезии готовит инъекцию вакцины против коронавируса для президента Джоко Видодо, который станет первым человеком в стране, который пройдет вакцинацию.