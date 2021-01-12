Луганск, 12 января 2021, 12:02 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили 12 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам представителей силового ведомства, аппарат вёл разведку в районе села Калиновка.
В Народной милиции отметили, что использование беспилотников в зоне конфликта запрещено Минскими соглашениями.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 единиц боеприпасов.
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