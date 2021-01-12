Саратов, , 12:14 — REGNUM Доверчивые граждане продолжаются попадаться на уловки мошенников и перечислять на их счета многотысячные накопления. Только за минувшие сутки жертвами аферистов стали 11 жителей Саратовской области, которые в общем итоге лишились около 500 тыс. рублей. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Самым распространенным способом обмана остается якобы звонок из банка. Так, житель города Пугачев, чтобы отказаться от нежелательного кредита, об одобренной заявке на который ему сообщил лжесотрудник банка, оповестил незнакомца о данных своей карты и коды из смс-сообщений. После этого пострадавший лишился 150 тыс. рублей.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от карт и коды из смс-сообщений. Информацию об этом передавать никому нельзя, но население почему-то продолжает регулярно попадаться на уловки аферистов.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре в городе Балаково Саратовской области 87-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она заплатила злоумышленникам порядка 200 тыс. рублей в надежде спасти внука. На телефон хозяйки квартиры позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что внук женщины стал виновников дорожно-транспортного происшествия.

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