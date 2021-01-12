Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии произошёл очередной крупный пожар, унёсший жизни людей. В Моргаушском районе республики жертвами огненной стихии стали три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 января в деревне Нижние Панклеи Моргаушского района, пожар был ликвидирован в 20:40. В тушении было задействовано 11 спасателей и четыре единицы техники.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела трёх погибших. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Чувашии произошло 66 пожаров. В огне погибли 15 человек, из них шестеро скончались 1 января при пожаре в деревне Онары Урмарского района. По предварительным данным, причиной стала неисправность бытовых электроприборов.

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